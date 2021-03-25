İhsangazi'de 5 bin 600 ceviz fidanı dağıtıldı

İhsangazi ilçesinde 5 bin 600 ceviz fidanı dağıtıldı.

İhsangazi ilçesinde 5 bin 600 ceviz fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Ahmet Sami Meram başkanlığında İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğünce 33 köy ve mahalleye 5 bin 600 adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

İhsangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ciğerci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İhsangazi Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vural Akkirpi