İhsangazi Belediyesinden altyapı ve yol çalışması
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İhsangazi Belediyesinden altyapı ve yol çalışması

İhsangazi Belediyesinin altyapı yol çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

02.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:46
İhsangazi Belediyesinden altyapı ve yol çalışması

Belediyesinin altyapı yol çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Belediye Başkanı , dört mahallenin kanalizasyon sorununu hallettiklerini iki mahallenin de yollarında genişletme ve kumlama çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Sağlık, genişletilen yollarda kilitli taş uygulamasının yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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