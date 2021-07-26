İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak kaç yaşında, nereli? İhsan Şenocak biyografisi!
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İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak kaç yaşında, nereli? İhsan Şenocak biyografisi!

İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak kaç yaşında, nereli? İhsan Şenocak biyografisi!
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İlahiyatçı, eğitimci araştırmacı-yazar İhsan Şenocak, ilkokul, lise ve üniversiteyi Samsun'da okumuştur. Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Şenocak, okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. Peki, İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak kaç yaşında, nereli? İhsan Şenocak mesleği nedir? İhsan Şenocak hayatı ve biyografisi nedir?

İlahiyatçı, eğitimci araştırmacı-yazar İhsan Şenocak, ilkokul, lise ve üniversiteyi Samsun'da okumuştur. Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Şenocak, okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. Peki, İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak kaç yaşında, nereli? İhsan Şenocak mesleği nedir? İhsan Şenocak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İHSAN ŞENOCAK KİMDİR?

İhsan Şenocak 1974 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlahiyatçı, eğitimci araştırmacı-yazar İhsan Şenocak, ilkokul, lise ve üniversiteyi Samsun'da okumuştur. Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Şenocak, okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002'de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında "İslâm Hukuku'nda Taklit" konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede "İslâm Hukuku'nda Örfün Hükümlere Etkisi" adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.

İHSAN ŞENOCAK KİTAPLARI

Sünnerti Reddeden Kur'an Müslümanlığı

- Bir Mekteptir Oruç

- Müslüman Gence

- Alem-i İslam

- Tefekkürde Tesettürde İslam diyen Kızlar

- Bir İnkilaptır Namaz

- İslam'ın Kızına

-24 Saat Müslümanca Bir Hayat

-İslam Evinde Çocuk Terbiyesi

- Kudema Meclisi

İftiraların Odağındaki Sahabi Ebu Hureyre

Neden kuran-ı Kerim Hedef?

-Büyük Doğu çağına Doğru

- Kur'an-ı Kerim Müdafaası

- İki Devrin Ulu Hocası Ali Haydar Efendi

- Mekkeden Istanbula Fetih Fatih Ayasofya

- Islam Hukuku Iftiralar Cevaplar

- Üstadın Gençliğe Hitabesine Dair

- Nahve Rayetil İslam: İslam'ın Sancağına

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İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak kaç yaşında, nereli? İhsan Şenocak biyografisi! - Haberler
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