İhraç öğretmenin kendi işini kurma girişimi KHK engeline takıldı
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İhraç öğretmenin kendi işini kurma girişimi KHK engeline takıldı

Kanun Hükmünde Kararname ile işini kaybetti, mesleğine geri dönmek için verdiği hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı. "Memuriyete mahkum değilim, kendi işimi kurarım" diyerek girişimciliğe adım atan ancak KHK engelini özel sektörde de aşamayan ihraç öğretmen Ramazan Tekin'in hikayesi.

22.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:04
İhraç öğretmenin kendi işini kurma girişimi KHK engeline takıldı

Kanun Hükmünde Kararname ile işini kaybetti, mesleğine geri dönmek için verdiği hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı. "Memuriyete mahkum değilim, ben de kendi işimi kurarım" diyerek girişimciliğe adım atan ancak KHK'lı olmanın getirdiği engelleri özel sektörde de aşamayan ihraç öğretmen 'in hikayesi...


Tekin, Eylül 2016'da 672 sayılı KHK ile henüz 2 yıllık mesleğinden ihraç edildiğini öğrendiğinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getiriyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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