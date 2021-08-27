İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım

İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İhlas Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından sel afetinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'taki selzedelere yardım edildi.

İhlas Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından sel afetinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'taki selzedelere yardım edildi.

İhlas Vakfı Kastamonu Şubesi, hayırseverlerin bağışta bulunduğu nakdi yardımlar karşılığında çeşitli gıda ve içme suyu aldı. Ayrıca ayni yapılan yardımları da sel felaketinin en ağır şekilde yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selzedelere dağıtıldı. Bunların yanı sıra İhlas Vakfı'nın afet bölgesine ulaştırılmak üzere teslim edilen yardımlarda Türk Kızılay'ına teslim edildi.

İhlas Vakfı Kastamonu Bölge Temsilciğinde görevli Osman Uslu, "Bölgemizde meydana gelen sel felaketinde maalesef Bozkurt ve çevre ilçelerimizdeki vatandaşlarımız büyük zarar gördüler. İhlas Vakfı olarak felaketin ilk gününden itibaren bölgedeki selzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Neye ihtiyaç duydularsa onları getirdik. Bazen gıda maddesi, bazen temizlik maddesi, bazen ayakkabı ya da iç çamaşırı gibi malzemeler getirerek buradaki görevlilere teslim etti. Bu süreçte devletimizin imkanları ile 24 saat burada canla başla çalıştıklarını gördük. Allah'ü Teala bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bundan sonrada imkanlar ölçüsünde selzede kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

Bir rahatsızlığından ötürü kolu alçılı olan Sıla Öğrenci Yurdu'nda görevli Sacit Demir ise, yapılan yardımları afet bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımında görev aldı. Demir, "Zor durumdaki kardeşlerimizin bir kişi dahi olsa bu zor gününde ona yardımcı olmak farklı bir duygudur. Kolumuz alçıda olduğu halde bu duyguyu yaşamak istedim. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım
İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım
İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım
İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım
İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Hande Erçel Celil Nalçakan Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Arda Turan Abdullah Avcı Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:27:20. #1.16#

title