İhlas Vakfı 2020 kurban vekâlet bedellerini açıkladı İhlas Vakfı, 2020 yılı kurban vekalet bedellerini açıkladı.

İhlas Vakfı, 2020 yılı kurban vekalet bedellerini açıkladı. Vakıf, 2020 yılı yurtiçi kurban vekalet bedelinin bin 250 TL yurtdışı kurban vekalet bedelinin ise 800 TL olarak belirledi.

"İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" Hadis-i şerifini kendine rehber edinerek 45 yıldır öğrenci yurtlarında anne-babasına, vatanına, milletine ve insanlara faydalı on binlerce genci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam eden İhlas Vakfı 2020 yılı kurban vekalet bedellerini açıkladı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, yaptığı yazılı açıklamada 2020 yılı yurtiçi kurban vekalet bedelinin 1250 TL yurtdışı kurban vekalet bedelinin ise 800 TL olarak belirlediklerini söyledi.

Hangi ülkelerde kesim yapılacak?

Akalın, hayırseverlerin her sene olduğu gibi bu sene de bağışlayacağı vacip, adak kurbanı, adak hayvanı, akika, şükür hayvanı ve ölmüş yakınları için verecekleri vekaletlerin çoğunluğunu yurtiçinde öğrenci yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesileceğini ve yurtlarda barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini, yurt dışında ise Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan'da dini vecibelere uygun kesimler yapacaklarını ve elde edilen etleri bu ülkelerdeki fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını ifade etti.

"Kurban vekalet ve kesim işlemleri dini vecibelere uygun yapılıyor"

Akalın, kurban kesmenin bir ibadet olduğunu vurgulayarak İhlas Vakfı'na güvenerek vekalet veren hayırseverlerin kurban vekaletinin alınması esnasında söylemesi gereken vekalet sözlerinin hassasiyetle bağışçılara söyleterek vekaletleri aldıklarını, kurbanlık hayvanın alınırken vekalet sahibi adına niyet edilmesine, kurban kesim esnasında da kasaba vekalet sahiplerinin isimlerinin söyleyerek kasaba kesim vekaleti verdiklerini ve tekbir getirilerek kesimlerin yapıldığının altını çizdi.

Kamu yararına çalışan vakıf

Ayrıca Akalın, 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü ve bilinci ile yurt içi ve yurt dışında hayırseverlerin kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, her sene olduğu gibi bu sene de yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirecekleri kurban kesim organizasyonları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güldürmeye devam edeceklerini açıkladı.

Akalın son olarak, hayırseverlerin kurban vekaletlerini ihlasvakfi.org.tr adresinden ya da İhlas Vakfı'nın ilgili telefonu arayarak vekaletlerini verebileceklerini kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA