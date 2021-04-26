İhlas ne demek? İhlas anlamı ne?
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İhlas ne demek? İhlas anlamı ne?

İhlas ne demek? İhlas anlamı ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İhlas, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İhlas ne demek? İhlas anlamı ne? İşte, İhlas kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İhlas kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İhlas anlamı ne? İhlas ne demek?

İHLAS NE DEMEK?

ihlas

(ihla:sı, l ince okunur), Arapça i?la?

1. isim Temiz sevgi ve yürekten bağlılık.

2. isim, din bilgisi İbadetlerdeki içtenlik.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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