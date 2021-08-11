Ihlara Beldesi'ndeki şehitlerin ismi okulda yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ihlara Beldesi'ndeki şehitlerin ismi okulda yaşatılacak

Ihlara Beldesi'ndeki şehitlerin ismi okulda yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer ile Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırı ???????sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın ismi, Ihlara Beldesi'ndeki okullara verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer ile Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırı ???????sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın ismi, Ihlara Beldesi'ndeki okullara verildi.

100. Yıl İlk ve Ortaokulu bahçesindeki düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, yaptığı konuşmada, bu ülke için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını belirten Erciyas, "Şehitlerimizin isimlerini okulda yaşatacağız. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet. Kapımız her zaman sonuna kadar açık. Allah vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erciyas, Şehit Sergen Güçlüer İlkokulu ve Şehit Şahin Sarılmaz Ortaokulu yazılı tabelaları okulların duvarını astı.

Ihlara Beldesi'ndeki şehitlerin ismi okulda yaşatılacak
Ihlara Beldesi'ndeki şehitlerin ismi okulda yaşatılacak
Ihlara Beldesi'ndeki şehitlerin ismi okulda yaşatılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aysel İpar son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aysel İpar son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Lionel Messi Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ihlara Beldesi'ndeki şehitlerin ismi okulda yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 13:01:14. #1.15#

title