İHL mezunları Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
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İHL mezunları Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Ensar Vakfı Kdz. Ereğli şubesi İmam hatip mezunlarına ve mensuplarına hakaret ettiği iddiasıyla Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHL mezunları Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
12.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 00:57

Ensar Vakfı Kdz. Ereğli şubesi İmam hatip mezunlarına ve mensuplarına hakaret ettiği iddiasıyla Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kdz. Ereğli Ensar Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Doğru ve vakıf üyeleri Kdz. Ereğli adliyesine giderek katıldığı bit televizyon programında İmam hatip mezunlarına ve mensuplarına hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Son dönemlerde Müslümanlara yönelik sözlü saldırıların arttığını dikkat çeken Ensar Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Doğru: "Ülkemizdeki muhafazakarlara ve bizlerin değer verdiği kurumlara karşı sistematik bir saldırı dalgasıyla karşı karşıyayız. Her gün sosyal medyada ve televizyon ekranlarında değerlerimize karşı hakaretler, iftiralar, çarpıtmalar, ithamlar bir şekilde yer buluyor ve bunları yapan kişi veya örgütlü yapıların yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Sapkın bir adamın dini kendi çıkarları, şöhreti ve şehveti için istismar etmesinin sorumlusu olarak tüm Müslümanlar hedef tahtasına oturtulmaya çalışılıyor. Yine aynı sapkın adamın işlediği cürümün gündem yapıldığı bir televizyon kanalında konu her nedense İmam Hatip okullarına ve bu okulların mezunlarına getiriliyor. Evet, önceki gün Haber Global televizyonunda Erol Mütercimler açık bir şekilde İmam Hatip mezunlarına, mensuplarına, buralarda çocuklarını okutan ailelere ve bu okullara gönül veren milyonlarca insana hakaret etme küstahlığı göstermiştir. Milyonları rencide eden bir nefret suçu işlemiştir. Bu ifadeler öylesine, anlık, dil sürçmesi, meramını yanlış ifade etme şeklinde ortaya çıkan cümleler değildir. Planlı, bilinçli, yerleşik bir zihniyetin ürünü olarak sarf edilmiş ifadelerdir. Bu cümleleri sarf eden şahıs 28 Şubat yıllarından günümüze kadar Müslümanlara karşı kinini, nefretini fırsat buldukça dile getirmekten çekinmeyen bir figürdür. Bu yüzden diyoruz ki; Milli ve manevi değerlerimize karşı her kim kem söz söylüyorsa, her kim nefret tohumları saçıyorsa, her kim düşmanlık ediyorsa bunlar karşısında susmayacağız ve hakikati gür sesle haykıracağız. Bugün burada açtığımız dava bir başlangıçtır, bundan sonra kim değerlerimize karşı tahkir edici bir söylemin içerisine girerse hesabını mahkemelerde vereceğini iyi bilmelidir. Erol Mütercimler gibi İslam düşmanı tiplerin televizyon kanallarında boy göstermesine razı değiliz. Milletine ve değerlerine düşman bu gibi patolojik zihinlerin ürettiği bir şey yoktur. Bunlar sürekli değerlerimizi aşındırmakla görevli memurlardır. Özellikle halkımızı bu gibi tiplerin boy gösterdiği yayınları izlememeye ve bu kişileri boykot etmeye davet ediyoruz. Ülkesinden, toplumundan ve değerlerinden nefret eden bu zihniyet bugün Erol Mütercimler suretiyle karşımıza çıkmıştır, yarın başka bir surette karşımıza çıkacaktır. Ancak bunlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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