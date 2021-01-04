İHH Patnos'taki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İHH Patnos'taki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi

04.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:56
İHH Patnos'taki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Ağrı Patnos Şubesi gönüllüleri, kış sezonu boyunca ihtiyaç sahibi 300 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Ağrı Patnos Şubesi gönüllüleri, kış sezonu boyunca ihtiyaç sahibi 300 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

"Kış Üşütür Kardeşlik Isıtır" sloganıyla başlatılan kampanyada 700'den fazla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapmayı hedefleyen İHH Patnos Temsilciliği, bugüne kadar 42 anne ve 300 yetim çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı.

İHH Patnos Şube Başkanı Mehmet Nazif Katılmış, sezon boyunca 500 aileye gıda kolisi ve 30 bin lira nakdi yardım ile evi yanan bir aileye de mobilya verdiklerini söyledi.

İlçe genelinde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere düzenli yardımlar yaptıklarını ifade eden Katılmış, "Bu yıl özellikle pandeminin de etkisiyle insanların ihtiyaçlarının daha fazla hissedilir derecede arttığını gördük. Amacımız hem bu zorlu salgın sürecinde hem de kışın dezavantajlı etkisi karşısında topyekun bir kardeşlik seferberliği yapmaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Enis Arıkan Cemal Hünal Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Güven Yalçın Sergen Yalçın Fırat Aydınus Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İHH Patnos'taki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 10:59:24. #1.14#
title