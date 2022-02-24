İHH, Gazze'de 1600 öğrenci kapasiteli okul yapacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okulun inşasını finanse etmek için Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile anlaşma imzaladı.

İmza töreni, Gazze'deki Filistin Eğitim Bakanı Vekili Ziyad Sabit ve İHH Gazze Temsilcisi Eşref Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İHH Gazze Temsilcisi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapılacak okul yaklaşık bir milyon dolara mal olacak, 3 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 20 derslikten oluşacak." dedi.

Yılmaz, bilgisayar, kimya ve fizik laboratuvarlarının yanı sıra oyun alanları ve çeşitli tesislerin yer alacağı okulun güneş enerjisi ile çalışacak şekilde donatılacağını belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 1600 öğrencinin faydalanacağı projeye "gerekli idari ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının" ardından mart ayında başlanması bekleniyor.