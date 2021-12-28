İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı - Haberler
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İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın mağdur ettiği çocuklara yönelik eğitim çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İlk etapta, İdlib ve Afrin'de zor şartlarda eğitim gören 5 bin çocuğa okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Depolarımızda şu an hummalı bir çalışma var. İvedi şekilde yeni eğitim setleri hazırlayıp onları da öğrencilerimize ulaştıracağız. Eğitim çalışmalarımızdaki en büyük gayemiz, savaşın mağdur ettiği Suriyeli çocukların, geleceğe umutla bakan ve çevrelerine faydalı bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleridir. Bu amaçla çok sayıda okul inşa edip bölge halkının hizmetine sunuyoruz. Ders halkaları kurup manevi eğitim imkanı da veriyoruz."

İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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