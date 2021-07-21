İHH, Bosna Hersek genelinde 7 bin kişiye kurban eti ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı dolayısıyla Balkan ülkesi Bosna Hersek'te, ihtiyaç sahibi 7 bin kişiye kurban eti dağıtacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı dolayısıyla Balkan ülkesi Bosna Hersek'te, ihtiyaç sahibi 7 bin kişiye kurban eti dağıtacak.

İHH'den yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren EMMAUS yardım kuruluşu iş birliğiyle bu ülkede 30 büyükbaş hayvanın kesiminin yapıldığı ifade edilerek, kurban etinin bir kısmının yetimhane ve aşevlerine dağıtılacağı belirtildi.

Bosna Hersek genelinde ihtiyaç sahibi 7 bin kişiye ulaşılacağına işaret edilen açıklamada, yardım paketlerinin 5 kilogramlık etlerden oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Zorlak