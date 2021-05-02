İHH, ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı
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İHH, ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Adıyaman'daki ihtiyaç sahibi bin aileye kumanya dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Adıyaman'daki ihtiyaç sahibi bin aileye kumanya dağıttı.

İhtiyaç sahiplerine zekat bağışlarını da ulaştırmayı hedefleyen İHH, kentteki farklı mahallelerde kapanma günlerinde ailelerin kapısını çalarak onlara kumanya yardımında bulundu.

İHH Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Halit Tekbaş, AA muhabirine, ramazan ayının 20'nci gününde yaklaşık bin aileye kumanya dağıtıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine bağışçıların yardımlarıyla ulaştıklarını kaydeden Tekbaş, "Allah bağışçılarımızdan ve hayırseverlerimizden razı olsun. Aynı zamanda fitre ve zekatları alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Kumanda dağıtımımız ay sonuna kadar devam edecektir ve ramazan ayı sonuyla 2 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bahçecik Mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi Hatice Tekin ise yardım için İHH yetkililerine teşekkür etti.

İHH, ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı
İHH, ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı
İHH, ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı
İHH, ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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