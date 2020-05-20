İhbar üzerine olay yerine giden polis erkek cesediyle karşılaştı
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İhbar üzerine olay yerine giden polis erkek cesediyle karşılaştı

İhbar üzerine olay yerine giden polis erkek cesediyle karşılaştı - Çığlık sesi duyduktan sonra yerde hareketsiz bir erkek gören vatandaşlar polise ihbar etti Adana'da ihbar üzerine olay yerine giden polis yerde erkek cesedi ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis erkek cesediyle karşılaştı
20.05.2020 05:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 05:59

İhbar üzerine olay yerine giden polis erkek cesediyle karşılaştı

- Çığlık sesi duyduktan sonra yerde hareketsiz bir erkek gören vatandaşlar polise ihbar etti

ADANA - Adana'da ihbar üzerine olay yerine giden polis yerde erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan çalışmada cesedin inşaat halindeki bir binadan düştüğü tespit edildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent mahallesinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar çığlık sesi duyduktan sonra yerde hareketsiz bir erkek görüp yerde yattığını polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ölen kişinin inşaat halindeki bir binadan düştüğünü belirledi.

Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polisin incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından ölen kişinin intihar edip etmediği tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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