İhanetin şifresi Bodrum'da çözüldü!

Ajda Pekkan'a yanında çalışan biriyle ihanet ettiği iddia edilen eski aşkı Bülent Çavuşoğlu, Bodrum'da ortaya çıktı. İş adamının tatil arkadaşı ise Süperstar'ın bir dönem menajerliğini yapan ve Pekkan'ın işine son verdiği Etel Sason'dan başkası değildi.

Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, bu fotoğrafları görünce çok gerilecek. 2020 Şubat ayında dokuz yıllık büyük aşkı Bülent Çavuşoğlu'nun ihanetiyle sarsılan Pekkan, ilişkisini bitirmişti. O dönem konuşulanlara göre iş adamı, uğruna evliliğini bitirdiği Süperstar'ı çok yakınındaki sarışın bir güzelle aldattı.

Bu güzelin ise Pekkan'ın menajeri olan Etel Sason olduğu konuşulsa da konu sesiz sedasız kapatıldı. Daha sonra Süperstar, Sason'un işine son verip kabuğuna çekilmişti. Önceki gün ise Bodrum'da şok görüntüler Takvim objektifine takıldı. Ajda Pekkan'a darbe vuran ikili, Gündoğan'daki Mare Deluxe'de yer alan Danış Beach'te keyif yapıyordu. Bülent Çavuşoğlu'nun temkinli tutumu ve sürekli olarak etrafını kolaçan etmesi dikkatlerden kaçmazken, Etel Sason'un ise daha rahat olduğu ve güneşi tadını çıkardığı gözlendi.

Denize bile ayrı ayrı giren Çavuşoglu ve Sason'un yıllardır konuşulan hikayesi böylece Bodrum'da belgelenmiş oldu. Sık sık etrafını kontrol eden Bülent Çavuşoğlu, Etel Sason'la birlikte görüntülenmekten kurtulamadı. Bir dönem Ajda Pekkan'ın en güvendiği iki isim olan Çavuşoğlu ve Sason, şimdilerde Bodrum'da aşk tatilinde. 54 yaşındaki Bülent Çavuşoğlu, Tuğçe Eyilik'le evliyken, kalbini kendisinden 22 yaş büyük Ajda Pekkan'a kaptırmıştı.

Kaynak: Snob Magazin