İhanete uğradığını öğrenen kadın, sevgilisinin cinsel organını kesip yemek yaptı

Birlikte olduğu adamın başka bir kadınla evlilik planı yaptığını öğrenen Faslı kadın, sevgilisini öldürdükten sonra cinsel organını kesti. Bununla da yetinmeyen kadın, sevgilisinin cinsel organını yemek yapıp inşaat işçilerine yedirdi.