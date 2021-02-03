İhanete uğradığını öğrenen kadın, sevgilisinin cinsel organını kesip yemek yaptı
Birlikte olduğu adamın başka bir kadınla evlilik planı yaptığını öğrenen Faslı kadın, sevgilisini öldürdükten sonra cinsel organını kesti. Bununla da yetinmeyen kadın, sevgilisinin cinsel organını yemek yapıp inşaat işçilerine yedirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan 30 yaşındaki Faslı kadının, sevgilisinin başka biriyle evlenmeyi planladığını öğrendikten sonra ihaneti kabullenemeyip adamı öldürdüğü ortaya çıktı. Faslı kadının, sevgilisinin cinsel organını kesip yemek yaptığı belirtildi. Geleneksel bir Arap yemeğini erkek arkadaşının kestiği cinsel organıyla yapan 30 yaşındaki kadın, hazırladığı yemeği Pakistanlı işçilere yedirdi.
SEVGİLİSİNİ KÖPEKLERE YEDİRMİŞ
Kendinden 10 yaş küçük sevgilisinin vücudunun geri kalanını köpeklere veren kadın, işlediği cinayeti kabul etti. Yedi yıldır birlikte olduğu sevgilisini vahşice öldüren kadın, psikolojik durumunun incelenmesi için akıl hastanesine kaldırıldı.