İhale İlanı- Kurum / Firma Unvanı: Çermik Belediyesi - Haberler
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İhale İlanı- Kurum / Firma Unvanı: Çermik Belediyesi

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İhale İlanı- Kurum / Firma Unvanı: Çermik Belediyesi

Konu: Yapım İşi İhale İlanı Başvuru sahibi: Çermik Belediyesi (Tepe Mahallesi Katip Mehmet Caddesi No: 4 ÇERMİK/DİYARBAKIR) Ekap İKN No: 2021/769278 Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21 Aralık 2021 Salı günü Saat: 10: 00 Tekstil fabrika yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19...

Konu: Yapım İşi İhale İlanı

Başvuru sahibi: Çermik Belediyesi (Tepe Mahallesi Katip Mehmet Caddesi No: 4 ÇERMİK/DİYARBAKIR)

Ekap İKN No: 2021/769278

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21 Aralık 2021 Salı günü Saat: 10: 00

Tekstil fabrika yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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