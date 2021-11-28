İhale İlanı- Kurum / Firma Unvanı: Çermik Belediyesi
Konu: Yapım İşi İhale İlanı Başvuru sahibi: Çermik Belediyesi (Tepe Mahallesi Katip Mehmet Caddesi No: 4 ÇERMİK/DİYARBAKIR) Ekap İKN No: 2021/769278 Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21 Aralık 2021 Salı günü Saat: 10: 00 Tekstil fabrika yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19...
Konu: Yapım İşi İhale İlanı
Başvuru sahibi: Çermik Belediyesi (Tepe Mahallesi Katip Mehmet Caddesi No: 4 ÇERMİK/DİYARBAKIR)
Ekap İKN No: 2021/769278
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21 Aralık 2021 Salı günü Saat: 10: 00
Tekstil fabrika yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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