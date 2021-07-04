İHA muhabirinin mutlu günü
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İHA muhabirinin mutlu günü

İHA muhabirinin mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak görev yapan Said Vakkas Yağcı, görkemli bir düğünle hayatını Tuğba Aslan ile birleştirdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak görev yapan Said Vakkas Yağcı, görkemli bir düğünle hayatını Tuğba Aslan ile birleştirdi.

Düzenlenen törene İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ile mesai arkadaşları ve Gaziantep basınından birçok isim katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Aynı zamanda Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'nın da oğlu olan Said Vakkas Yağcı'nın düğününe eğitim camiasından ve Gaziantep protokolünden da birçok isim katılarak çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı. Vali Davut Gül, genç çifte bir ömür mutluluklar diledi. - GAZİANTEP

İHA muhabirinin mutlu günü
İHA muhabirinin mutlu günü
İHA muhabirinin mutlu günü
İHA muhabirinin mutlu günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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