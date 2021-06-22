İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem'ın acı günü
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İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem'ın acı günü

İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem, kayınvalidesi Münevver Akıncı'yı kaybetti.

İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem, kayınvalidesi Münevver Akıncı'yı kaybetti.

İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'in 80 yaşındaki kayınvalidesi Münevver Akıncı yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu evinde sabaha karşı vefat etti.

Cenazede Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve Erdem'in meslektaşları ile sevenleri katıldı.

Hayatını kaybeden Akıncı'nın cenazesi Safranbolu Boztanbükü köyü Karşıyaka Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

(İHA)

İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem'ın acı günü
İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem'ın acı günü
İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem'ın acı günü
İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem'ın acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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