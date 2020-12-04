İHA üretim merkezini görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının televizyoncu olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni izinsiz görüntülerken gözaltına alınan iki kişinin Rusya'da yayın yapan NTV televizyonunda çalıştıkları ortaya çıktı. Gizli çekim yaptıkları sırada yakalanan muhabir Aleksey Petruşko ile kameraman İvan Malışkin'in, önce turist, ardından gazeteci olduklarını söyledikleri belirtildi.

Rus haber kanalı NTV'ye bağlı muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin, İstanbul'da Türk SİHA ve İHA'larını üreten Baykar'ın üretim tesislerini gizlice görüntülemeye çalışırken gözaltına alındılar.

ÖNCE "TURİSTİZ" DEDİLER

Üretim sahası çevresinde izinsiz çekim yaparken emniyet güçlerinin gözaltına aldığı iki Rus, önce turist, ardından gazeteci olduklarını söylediler. Ancak iki Rus vatandaşının akreditasyonu olmadan izinsiz çekim yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltındaki televizyon çalışanları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTI SÜRELERİ 3 GÜN UZATILDI

Valilikten yapılan açıklamada ise "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu kameraman Ivan Malyshkin ve muhabir Aleksey Petrushko ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

TELEVİZYON YETKİLİLERİ DE DUYURMUŞTU

Aleksey Petruşko ile kameramanİvan Malışkin'ın gözaltına alınmasıyla ilgili Rus NTV kanalı yöneticileri; çalışanlarının İstanbul'da gözaltına alındığını belirterek ikiliden haber alamadıklarını açıklamışlardı.