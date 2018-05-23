Iggy Azalea'nın Paylaşımı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Şarkıcı Iggy Azalea gülümserken, iç çamaşırıyla yatakta uzanmış halini Instagram hesabından paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

"BU SEN MİSİN?"

Fotoğrafı görenlerin bir kısmı Iggy'nin çok güzel olduğunu söylerken, bir kısmı da 27 yaşındaki şarkıcının her zamankinden çok farklı göründüğünü iddia etti. Takipçilerinden "Bu sen misin Iggy? Neredeyse seni tanıyamayacaktım" gibi yorumlar gelen Iggy ise sessizliğini korudu.

"TANRIÇA GİBİSİN"

Bazı takipçileri ise Iggy Azalea'nın normalde dişlerini göstererek gülümsemediğini, bu yüzden fotoğrafta farklı göründüğünü öne sürerek, "Tanrıça gibisin" diyerek övgülerde bulundu.

ESTETİKLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Güzel şarkıcı, bir dergiye verdiği röportajda burun estetiği yaptırdığını açıkça söylemiş ve "Estetik yaptırdığını inkar etmek aptallık" diye konuşmuştu. Göğüs büyütme operasyonu geçiren şarkıcının takipçileri, kalçalarını da büyüttüğünü iddia ediyor. Ancak güzel şarkıcı bu iddianın doğru olmadığını savunuyor.

İşte Iggy Azalea'nınyürek hoplatan Instagram paylaşımları...