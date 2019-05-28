Iggy Azalea'nın çıplak fotoğraflarıyla başı dertte! Iggy Azalea kimdir?

Avustralyalı rapçi Iggy Azalea'nın dergi için kullanılacak pzoları sosyal medyaya düştü. 28 yaşındaki rapçi, sosyal medya hesaplarını kapattı. Iggy Azalea kaç yaşında? Iggy Azalea hayatı ve daha fazlası haberimizde…

FOTOĞRAFLAR ÇALINDI

Dünyaca ünlü bir derginin Avustralya'da yayınlanan versiyonu için çıplak pozlar veren Iggy Azalea'nın fotoğrafları, kısa süre önce internete düştü. Fotoğraf çekimini gerçekleştiren Nino Munoz ise konu hakkında; ''Iggy Azalea ile yaptığımız çekim sonucunda ortaya çıkan fotoğraflar benden çalındı ve iznim olmadan paylaşıldı. Bu fotoğrafları kullananlar ve yayanlar için yasal süreç başlatıldı" ifadeleri kullandı.

IGGY AZALEA KİMDİR?

Genç rapçi, 1990 Haziran ayında Avustralya'da dünyaya geldi. YouTube'da yayınladığı şarkılarla bugünkü popülerliğine kavuştu. 18 Haziran 2004 tarihinde "The New Classic" isimli 12 şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümünü çıkardı. Albüm Bilboard listesinde ilk beşe girdi. Work parçası ise müzik listelerinin zirvelerinde yer aldı.

JENNİFER LOPEZ İLE YAPTIĞI DÜET İLGİ GÖRDÜ

Dünya çapında tanınmaya başlayan Azalea, ilk albümünü çıkardıktan sonra Ariana Grande, Rita Ora ve Jennifer Lopez gibi ünlü şarkıcılarla düet yaptı. Özellikle Jennifer Lopez ile yaptığı "Booty" isimli düet büyük yankı uyandırarak Bilboard'da 18 numaraya çıktı.