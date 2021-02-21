Iğdırlı kadınlar el sanatları geleneklerini geleceğe taşıyor

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Iğdır Üniversitesinin "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında açtığı cam süs eşyası yapım kursu sayesinde yöredeki kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Iğdır Üniversitesinin "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında açtığı cam süs eşyası yapım kursu sayesinde yöredeki kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de destek verdiği proje kapsamında kursa katılan 15 kadın, 6 aylık eğitimlerinin ardından alacakları sertifika sayesinde atölyelerini de kurabilecek.

Üniversitede düzenlenen kursta kadınlar, atık şişeleri ısıtarak şekillendirdikten sonra rengarenk boyayarak süs eşyası ve cam süslemeli mozaik pano üretiyor.

"Öğrenciler ile ev kadınları faydalanıyor"

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Seramik ve Cam Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Fatime Savaş Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yöre kadınlarının meslek edinmeleri için hayata geçirildiğini söyledi.

Kursu tamamlayan kadınların iş yerlerini açabileceğini ifade eden Can, şöyle konuştu:

"İlk etapta açtığımız 15 kişilik kursumuzdan öğrenci ve ev kadınları faydalanmakta. Kursa katılan kadınlara İŞKUR tarafından destek veriliyor ve bu destekle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Iğdır'da bir ilki yapılan kursta ev kadınları hem meslek öğrenip hem de ev ekonomilerine katkı sunarken, bu bölümü tercih edecek genç kızlarımız da alanda tecrübe edinmiş olacaklar. Kursta öğrencilerimiz cam boncuk, cam süslemeli mozaik pano ve cam süs eşyaları yapmayı öğreniyorlar."

"Meslek öğrenerek ekonomik özgürlüğümüzü de kazanacağız"

Kursiyerlerden Sibel Yorgun da cam sanatını meslek edinmeyi kendisine hedef olarak belirlediğini anlattı.

Hem meslek öğrendiklerini hem de gelir sağladıklarını dile getiren Yorgun, şunları kaydetti:

"Bu kursun sonunda kendi atölyemi kurmayı düşünüyorum. Ben ve ev hanımı arkadaşlarım bu projeden faydalanmak için kursa katıldık. Bu sayede Iğdırlı kadınlar olarak meslek öğrenmenin yanında ekonomik özgürlüğümüzü de kazanmış olacağız. Böyle bir projenin içinde kendimizi bulduk, bundan dolayı çok memnunuz. Ben üniversitenin bu bölümünde önümüzdeki dönemde tercih yapmayı düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer