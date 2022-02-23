Iğdır Emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Haberler
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Iğdır Emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır Emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile son dönemde artış gösteren çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine karşı esnaf ve vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile son dönemde artış gösteren çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine karşı esnaf ve vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Değişen ve gelişen dünyada dijital çağ ile birlikte her gün yeni bir dolandırıcılık çeşidi ortaya çıkıyor. Telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık olaylarında son zamanlarda artış göstermesi üzerine Iğdır Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Telefon hattınız ve banka hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor, bu örgütler tarafından banka hesaplarınız boşaltılacak diyenlere inanmayın" ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Esnaf, Medya, 3. Sayfa, Haberler

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