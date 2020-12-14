Iğdır'da sopalı, sandalyeli alacak verecek kavgası
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Iğdır'da sopalı, sandalyeli alacak verecek kavgası

14.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:04
Iğdır'da sopalı, sandalyeli alacak verecek kavgası

Iğdır'da iki grup arasında alacak verecek dolayısıyla başlayan tartışma sopalı, sandalyeli kavgaya dönüştü.

Iğdır'da iki grup arasında alacak verecek dolayısıyla başlayan tartışma sopalı, sandalyeli kavgaya dönüştü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi Adil Aşırım çarşısı girişinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup burada karşı karşıya geldi. Aralarında tartışma çıkan grup birden kavgaya tutuştu. İki grup arasında çıkan kavgada sopa, ve sandalyeler kullanıldı. Tekme, yumrukların havada uçuştuğu kavgada kimisi sandalyeleri kendisine siper etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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