Iğdır'da kaya tuzunun rafine edilip ekonomiye kazandırılacağı tesisin temeli atıldı
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Iğdır'da kaya tuzunun rafine edilip ekonomiye kazandırılacağı tesisin temeli atıldı

Iğdır'da kaya tuzunun rafine edilip ekonomiye kazandırılacağı tesisin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kaya tuzunun işlenip ekonomiye kazandırılması için inşa edilecek Rafine Tuz Üretimi Tesisi için temel atma töreni düzenlendi.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kaya tuzunun işlenip ekonomiye kazandırılması için inşa edilecek Rafine Tuz Üretimi Tesisi için temel atma töreni düzenlendi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, her bir tesisinin memleket için çok büyük kazanç olduğunu belirtti.

Yatırımın önemini vurgulayan Sarıibrahim, "Bu tesisinin bütün yatırımcılara örnek olması temennisiyle, bütün yatırımcıları Iğdır'a yatırım yapmaya bekliyoruz. Bu çok önemli bir yatırım, umut ediyoruz ki böylesi yatırımlar artsın, bütün yatırımcılarla burada yeni temel atma törenleri olsun. Biz devlet olarak üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Tesisin işletme müdürü Cengiz Sarı da Türkiye'de, temelini attıkları rafine tuz fabrikası benzeri üç işletme bulunduğunu söyledi.

Tesiste Tuzluca ilçesinde yer alan kaya tuzunun işleneceğini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz tuzu hem yurt içindeki pazara sunacağız hem de yurt dışına ihracatını yapacağız. Burada tesisimizin her iki etabının da bitmesiyle yılık 224 bin ton tuz üretebileceğiz. Türkiye'nin tuz üretiminde en büyük fabrikalarından biri olacağız. Tesisimiz, İç Anadolu Bölgesi'nden buraya kadar bölgede rafine tuz üretimi yapan ilk tesis olacak."

Konuşmalarının ardından, Sarıibrahim, tesisin işletmecisi Mehmet Sürkit ve protokol üyelerinin katımlıyla temel atıldı.

OSB'deki 15 bin metrekare alana kurulacak tesiste, Tuzluca kaya tuzunun işlenerek, yurt içinde satılmasının yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Rusya ve Irak gibi ülkelere ihracatının yapılması hedefleniyor.

İki etap şeklinde inşaatı devam edecek tesis, yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak. Tesisin ilk etabında 75 kişi istihdam edilerek yıllık 64 bin ton tuz üretimi yapılacak.

Tesisin ikinci etabının da tamamlanmasıyla 150 kişinin istihdamı sağlanarak yıllık 224 bin ton tuz üretimine geçilecek.

Iğdır'da kaya tuzunun rafine edilip ekonomiye kazandırılacağı tesisin temeli atıldı
Iğdır'da kaya tuzunun rafine edilip ekonomiye kazandırılacağı tesisin temeli atıldı
Iğdır'da kaya tuzunun rafine edilip ekonomiye kazandırılacağı tesisin temeli atıldı
Iğdır'da kaya tuzunun rafine edilip ekonomiye kazandırılacağı tesisin temeli atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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