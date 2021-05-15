Iğdır'da kanguru faresi görüntülendi
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Iğdır'da kanguru faresi görüntülendi

Iğdır'da kanguru faresi görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da çiftçiler tarafından nesli tükenmekte olan kanguru faresi görüntülendi.

Iğdır'da çiftçiler tarafından nesli tükenmekte olan kanguru faresi görüntülendi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Köyü yakınlarında akşam saatlerinde arazilerini sulamak için dışarı çıkan çiftçiler, o sırada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan kanguru faresine rastladı. Nadiren görülen ve sadece akşam saatlerinde dışarı çıkan kanguru faresinin o anlarını telefonlarına kaydeden çiftçiler, farenin zıplayarak ilerlediğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan yoğun kalabalık ve gürültüden huysuzlanan kanguru faresi, bölgede bulunan su kanalından geçerek kısa sürede gözden kayboldu. Çiftçiler tarafından görüntülenen kanguru faresi, uzun kulakları ve tüylü kuyruğuyla dikkat çekti. (Serkan Akgün/ İHA)

Iğdır'da kanguru faresi görüntülendi
Iğdır'da kanguru faresi görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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