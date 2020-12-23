Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

23.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:00

- Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerine kurulan kan bağışı tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

- Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

IĞDIR - Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerine kurulan kan bağışı tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışı öncesi vatandaşların kan değerini ve tansiyonunu ölçen yetkililer daha sonra kan almaya başladı. Kan verdikten sonra görevliler, vatandaşların en az 30 dakika kan merkezinden ayrılmamalarını belirtti. Ayrıca Kızılay görevlileri, kan verdikten sonra bağışçıların ilk 4 saatte her zamankinden daha fazla sıvı içmelerini ve en az bir saat sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kan bağışında bulunmak için kan merkezine gelen fakat 28 günlük süreyi geçirmediği için kan bağışında bulunamayan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, "Kan bağışçısı olarak Kızılay'ı desteklemek en önemli vazifedir. Hem Valilik hem de burada yaşayan bir birey olarak bu hareketi desteklememiz gerekiyor. Sağlıklı kalmak, sağlıklı yaşamak ve sağlığı paylaşmak için bütün vatandaşlarımızı kan vermeye Kızılay'a davet ediyoruz" dedi.

25 Aralık Cuma gününe kadar kan bağış aracının Iğdır'da kalacağını belirten Türk Kızılay'ı Iğdır Şube Başkanı Asım Tülay ise, "Kızılay Iğdır'ın olduğu gibi tüm Türkiye'nin de kan bağışını karşılayan tek yetkili kurumdur. Türkiye'de kan stoklarımız azaldığı için vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmaları çok önemlidir. Pandemiden dolayı vatandaşların biraz çekindiğini biliyoruz ama en önemli dönem bu dönemler. Bu dönemde kan verip vatandaşlarımıza yardımcı olabilir ve hayat kurtarabilirsiniz. O insanların sizin kanlarınıza ihtiyacı var. Plazma bağışında bulunabilirsiniz. Korona virüs geçirmiş vatandaşlarımız 28 gün sonra kanlarını bağışlayabilirler. Fakat iyileştikten 3 ay sonra alamıyoruz. Sizden tek ricamız bu dönemde biraz daha duyarlı olalım. Kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kan bulabilmelerinin tek yolu Türk Kızılay'ıdır. Kanlarımızı bağışlayalım" şeklinde konuştu.

Kan bağışına ise vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ

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