Iğdır'da izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
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Iğdır'da izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Iğdır'da 2020 yılının ilk İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

25.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:51
Iğdır'da izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

'da 2020 yılının ilk İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Iğdır Vali Yardımcısı başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.


Yapılan toplantıda 2019 yılında meydana gelen olaylar ile İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bürosunun çalışmaları da değerlendirilmeye alındı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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