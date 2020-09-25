Iğdır'da filyasyon ekibinin taşındığı minibüs kaza yaptı: 3 yaralı
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Iğdır'da filyasyon ekibinin taşındığı minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

25.09.2020 09:06 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:10
Iğdır'da filyasyon ekibinin taşındığı minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

Iğdır'da filyasyon ekibini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı.

Iğdır'da filyasyon ekibini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı. Kazada doktor, sağlık memuru ve sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Metin Öget yönetimindeki 76 DK 644 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bekçi kulübesine çarptı. Korona virüs hastası takibinde olan 1 doktor ile 1 sağlık memurunun bulunduğu minibüsün kazası sonrası olay yerine 112 sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada Dr. Nihayet Aray, sağlık personeli Ömer Güven ile sürücü Metin Öget yaralandı. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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