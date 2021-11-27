Iğdır'da doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylülerden çay ve çorba sürprizi - Haberler
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Iğdır'da doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylülerden çay ve çorba sürprizi

AA / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel
Iğdır'da doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylülerden çay ve çorba sürprizi

Iğdır'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylüler çorba ve çay ikram etti.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylüler çorba ve çay ikram etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Kasımcan ve Oba köyleri arasında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen öğretmenler, 7 kilometre yürüyerek Oba Köyü İlkokulu bahçesine geldi.

Köylüler, okul bahçesinde öğretmenlere sürpriz yaparak çorba ve semaverde çay ikram etti.

Köy sakinlerinden Elif Turan, öğretmenlerin doğa yürüyüşüyle köylerine geldiğini belirterek, "Biz de kendileri için hazırladığımız çorbayı ikram ettik. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Öğretmenlere, yorucu yürüyüşün ardından, Çanakkale'den getirilen meşe palamudu tohumları dağıtıldı.

Iğdır'da doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylülerden çay ve çorba sürprizi

Iğdır'da doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylülerden çay ve çorba sürprizi

Iğdır'da doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylülerden çay ve çorba sürprizi

Iğdır'da doğa yürüyüşü yapan öğretmenlere köylülerden çay ve çorba sürprizi

AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri

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