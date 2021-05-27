Iğdır'da apartmanın bodrum katında kadın cesedi bulundu

Iğdır'da 6 katlı bir binanın bodrum katında bir kısmı çürümüş kadın cesedi bulundu.

Iğdır'da 6 katlı bir binanın bodrum katında bir kısmı çürümüş kadın cesedi bulundu.

Olay, Iğdır Topçular Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Binanın bodrum katında özel yapılmış bir bölmenin içinde sandık olduğunu fark eden apartman sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yapılan incelemede sandığın içinde bir kadın cesedi buldu. Olay yerine gelen savcı konuya ilişkin soruşturma başlatırken, kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı