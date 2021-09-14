Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Kültür Sanat

- Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları Iğdır'da Ahilik Haftası kapsamında Kültür Merkezinde kutlama programı düzenlendi.

- Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları

IĞDIR - Iğdır'da Ahilik Haftası kapsamında Kültür Merkezinde kutlama programı düzenlendi.

Yüzyıllarca Türk Esnaf Birliğini ve ekonomisini düzenleyen Ahilik Kuruluşunun devamını sağlamak için her yıl düzenlenen Ahilik Haftası için Iğdır'da program düzenlendi. Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program daha sonra Ahilik ile ilgili kısa tarihçenin okunması ve sinevizyon gösterisi ile devam etti. Programda yılın Ahisi seçilen Servet Murgul'un hayatının kısa filmi izletildi.

Programda konuşan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, toplumun nabzını tutan yönlendiren bir Ahilik kültürünün olduğunu belirterek, "Geleceğe dair umudumuz olan gençlere hem geçmişte taşıdığımız bu değerleri hem de geleceğin yeni dünyasını örtüştürüp bu gençlere vermek zorundayız. Onların ellerinde önlerinde tamamen kendilerine yabancı olan bir kültürü bir medeniyeti, unsuru değil onlara gerçekten kendi atalarının, dedelerinin Osmanlı toplumunda Anadolu topraklarında, Balkanlarda yaptıkları, gösterdikleri merhameti, iyi niyeti, şefkati ve güzelliği göstermek zorundayız" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar arasından ilin Ahisi, çırağı ve kalfasına ödüller verildi.

Daha sonra program, ahilik pilavının dağıtımı ile son buldu.

Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları

Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları

Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları

Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları
İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Bensu Soral Kylie Jenner
Spor Cristiano Okan Buruk Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Iğdır'da Ahilik Haftası kutlamaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:20:21. #1.17#