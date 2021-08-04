Iğdır'da 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
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Iğdır'da 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Iğdır'da 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da birçok suçtan kaydı bulunan ve bu suçlardan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da birçok suçtan kaydı bulunan ve bu suçlardan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda farklı suçlardan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahsın 28 Temmuz 2021 tarihinde yakalandığı bildirilirken konuya ilişkin Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektiflerince (Jandarma Suç Araştırma Timi) sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; silahlı terör örgütüne üye olma, kamu malına zarar verme, toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplam 5 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kaydı bulunan Iğdır ili merkez ilçesi Hoşhaber Beldesi nüfusuna kayıtlı S.K. isimli şahıs 28 Temmuz 2021 günü Iğdır ili merkez ilçesi Hoşhaber Beldesinde yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış olup 28 Temmuz 2021 günü Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, özellikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla başta hırsızlık olayları olmak üzere suç ve suçlularla mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - IĞDIR

Iğdır'da 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
Iğdır'da 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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