- Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı

IĞDIR - Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 4 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için 2 ekiple çalışma başlattı. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan Sarıbulak ve Yaylacık köy yollarını açma çalışmaları aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.