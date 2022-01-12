Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç - Haberler | Güncel

- Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 4 köy yolunu ulaşıma kapattı.

- Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı

IĞDIR - Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 4 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için 2 ekiple çalışma başlattı. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan Sarıbulak ve Yaylacık köy yollarını açma çalışmaları aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.

Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı

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