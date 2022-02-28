Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi

IĞDIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 araçta 100 TL'lik 198 sahte banknot ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt kara yolundaki 2 araçta arama yapıldı. Araçlardan birinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 100 TL'lik 198 sahte banknot, diğerinde ise 6 bin 500 TL değerinde 12 şişe kaçak içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.