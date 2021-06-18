İGA PASS'ten duygulandıran 'Babalar Günü' sürprizi
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İGA PASS'ten duygulandıran 'Babalar Günü' sürprizi

İGA PASS'ten duygulandıran 'Babalar Günü' sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Babalar Günü münasebetiyle duygulandıran bir sürprize imza attı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Babalar Günü münasebetiyle duygulandıran bir sürprize imza attı. Pandemi nedeniyle bir yıldır şehir dışındaki babasını görmeyen İGA PASS hizmetinde görevli personeli, uçağın kapısında yolcunun kendisi olduğunu öğrendiğinde göz yaşlarını tutamadı.

İstanbul Havalimanı'nın premium hizmeti İGA PASS, pandemi ile birlikte zorlu bir görev üstlenerek kendi sevdikleriyle görüşmeksizin seyahat edenlere hizmet sunan İGA PASS personeline, YouTuber Merve Özkaynak ile izleyenleri duygulandıran Babalar Günü sürprizi hazırladı. Bu kapsamda İGA PASS, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan ve pandemi sürecinde izin kullanmadan çalışan Dilan'a unutamayacağı anlar yaşattı.

Yolcu uğurlamak için geldi, yolcunun kendisi olduğunu öğrendi

Babalar günü sürprizi kapsamında YouTuber Merve Özkaynak, misafir olarak Meet & Greet personeli Dilan'ın rehberliğinde Dalaman'a uçmak üzere İstanbul Havalimanı'ndaki İGA PASS hizmetlerinden yararlandı. Uçuş kapısına gelindiğinde ise Merve Özkaynak, sürpriz bir şekilde İGA PASS personeli Dilan adına düzenlenen babasının yaşadığı Muğla'nın Fethiye ilçesine gitmesi için İstanbul - Dalaman biletini çıkardı.

Babalar Günü için memleketine uçtu

Beklenmedik sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Dilan, duygulu anlar yaşayarak göz yaşlarını tutamadı. Duygu dolu anların sonunda Dilan, Babalar Günü için Fethiye'ye babasının yanında gitti. Mesai için geldiği İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Muğla'ya gelen Dilan, babasıyla buluşarak bir yılın hasretini giderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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