Ig Nobel ödüllü araştırmaya göre seçmen zayıfsa politikacılar obez

Harvard Üniversitesinin Nobel karşıtı geleneksel "Ig Nobelleri"nde Ekonomi Ödülü'nün sahibi Pavlo Blavatskyy, seçmenlerin zayıf olduğu ülkelerde politikacıların obezite oranlarının daha yüksek olduğunu söyledi.

Bir ülkedeki siyasetçilerin obezite oranının o ülkedeki yozlaşmanın göstergesi olabileceğiyle ilgili araştırmayı yürüten Blavatskyy, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Blavatskyy, televizyon programında yolsuzlukla mücadele eden bir karakteri canlandıran Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna Devlet Başkanı seçilmesinin ardından yolsuzlukla ilgili okumalar yapmaya başladığını ve araştırmanın konusunun bunun sonucunda ortaya çıktığını dile getirdi.

Okumaları sırasında yolsuzluğun bir biçiminin de politikacıları bol yiyecek ve içecekle büyük ziyafetlere davet etmek olduğunu gördüğünü belirten Blavatskyy, "Düşündüm ki politikacılar bu tür ziyafetlere çok sık davet edilirse, kilo alma riskleri artabilir ve bu fazla kiloları vermek o kadar kolay olmayabilir. Benim hipotezim şuydu: politikacıların obezite oranları ile yolsuzluk arasında pozitif bir ilişki olup olmadığını kontrol etmek. Proje böyle doğdu." diye konuştu.

Araştırma dört ay, yayımlatabilmek iki yıl sürdü

Blavatskyy araştırmanın şaşırtıcı sonuçları olduğunu aktararak "Beni şaşırtan şey, politikacıların gerçekten obez olmasıydı. Yani tahmini vücut kitle indeksine baktığım bakanların yaklaşık 1/3'ünün bu indeksi 35 ile 40 arasındaydı. Yani buna şiddetli obezite deniyor. ve evet, bu yaşamı tehdit eden bir durum. Vücut kitleniz bu seviyedeyse bir doktora görünmeniz gerekir. Ama daha da şaşırtıcı olan, politikacıların obezitesi ile ülkedeki algılanan yolsuzluk düzeyi arasında gerçekten orantılı bir ilişki vardı. Araştırma sürecinde bir ülke yozlaşmış olarak algılanıyorsa, o ülkedeki bakanlar ve siyasetçilerin gerçekten obez olduğunu gördüm. Tam tersi daha az yozlaşmış olarak algılanan ülkelerde, politikacılar daha az obezdi." ifadelerini kullandı.

Politikacıların ile seçmen nüfusunun obezitesi arasında hafif bir negatif korelasyon olduğunun altını çizen Blavatskyy, "Politikacıların obez olduğu ülkelerde seçmenler zayıf. Politikacıların daha zayıf olduğu bir ülkede ise seçmenler obez." açıklamasında bulundu.

Araştırmasında Sovyet sonrası cumhuriyetlerden 15' ini incelediğini belirten Blavatskyy, şunları kaydetti:

"Aslında başlangıçta bunu dünyadaki tüm ülkeler için yapmak istedim. Ama bu fazla iddialıydı. Çünkü uluslararası medyada bir başbakanın veya dışişleri bakanının fotoğraflarını bulmak kolay. Ancak Tarım Bakanı veya Sosyal Politikalar Bakanı gibi sıradan bir bakanın resmine ihtiyacınız olduğunda yerel medyaya gitmeniz gerekir. ve çoğu zaman bu yerel medya İngilizce değil. Bu yüzden yerel dili bilmeniz gerekir. Ben Ukrayna kökenli olduğum için Kiril alfabesiyle yazılmış soyadları okuyabiliyorum. Bu yüzden benim için eski Sovyet cumhuriyetlerinde soyadı aramak kolaydı."

Blavatskyy, araştırmasına 2017'de başladığını ve 4 ay sürdüğünü ancak yayımlamayı kabul edecek bir dergi bulmanın iki yıl sürdüğünü dile getirdi.

Ig Nobel ödülüne başvurmadı

Ig Nobel ödüllerine kendisinin başvurmadığını söyleyen Blavatskyy, "Bir gün, tıpkı bugün beni aradığınız gibi bir telefon aldım. Bana bu ödülü kazandın dediler. Pek çok ülkede medyanın ilgisi çok fazlaydı. Gerçekten şaşırmıştım. 20 yıldır çalışıyorsun ve kimse ne yaptığının farkına bile varmıyor, sonra bir gün, tüm gezegende herkes ne yaptığınızı bilmek istiyor. Bu, ilginç. Harvard'da birinin burada küçük bir Avrupa okulunda yaptığımız araştırmayı fark edeceğini hayal bile edemezdim. Bu yüzden çok şaşırdım. Amerikalılar bana bu yıl 10 bin başvuru aldıklarını söyledi. Öyleyse makalenizin o kadar başvuru arasından seçilme şansı nedir ki? İnanılmaz." dedi.

Blavatskyy, araştırmasının ekonomistleri grafik verilerle çalışmaya teşvik etmesini umduğunu söyleyerek "Bu, gelecekteki araştırmalar için ilginç bir yol ve belki de bazı insanların yolsuzluğun nasıl ölçüleceği konusunda daha iyi fikirleri vardır. Bu birçok ülkede büyük bir sorun ve yenilikçi ölçümler her zaman memnuniyetle karşılanır. Belki gelecek yıl bu ödülü kazanma şansınız da olur." değerlendirmesini yaptı.

Pavlo Blavatskyy'nin Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan'ın 2017 bakanlarının 299 ön yüz görüntüsünü topladığı araştırmasında bakanların vücut kitle indeksi bir bilgisayar algoritması kullanılarak tahmin edildi.

Araştırmanın sonuçları, politikacıların vücut kitle indeksi gibi fiziksel özelliklerinin, siyasi yolsuzluk için vekil değişkenler olarak kullanılabileceğini gösterdi.

Ig Nobel Ödülleri

İlk kez 1991'de düzenlenen ödüllerin adı, "aşağılık", "bayağı" anlamına gelen İngilizce "ignoble" kelimesinden geliyor.

Önceleri saçma sapan çalışmalarla alay etmek için verilen ödüller, zaman içinde popülaritesinin artmasıyla insanları önce güldüren, sonra da düşündüren bilimsel araştırmalara verilmeye başlandı.

Ig Nobel Ödülleri, bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Bilim Ödülleri'nin açıklanmasından yaklaşık bir ay önce, eylül ayında veriliyor.

Törende ödüllerini, gerçek Nobel ödülü sahiplerinin elinden alan araştırmacılara teşekkür konuşmalarını yapmaları için 60 saniye süre tanınıyor. Konuşma sırasında sahneye çok sayıda kağıt uçak atılıyor.

Ig Ödüllerinin kurucusu Marc Abrahams, her yıl binlerce kişinin ödül için başvuruda bulunduğunu ifade ediyor.