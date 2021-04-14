İftar için sirenin çalmasını bekliyorlar

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde oruç tutan vatandaşlar iftar vaktinde top sesi yerine siren sesini bekliyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde oruç tutan vatandaşlar iftar vaktinde top sesi yerine siren sesini bekliyor. 50 yılın üzerinde süren gelenek ile ilçede iftar topu yerine savaş yıllarından kalan siren kullanılırken, siren sesinin belediye hoparlöründen yankısı ile tüm ilçe iftar sofrasına oturuyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaklaşık 50 yıldır süren gelenek ile vatandaşlar iftar sofrasına siren sesi ile oturuyor. Bigadiç Belediyesinde bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan da eski bir tarihe ait olduğu sanılan siren, iftar vaktinin gelmesi ile döndürülerek çalıştırılıyor.

"Sireni 22 yıldır o kullanıyor"

Çocukken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu boyu kısa kalan belediye personeli Eşref Sarıkurt tarafından 22 yıldır kullanılan sirenin sesi ilçedeki hoparlör sistemi ile tüm ilçede yankılanıyor. Çevirme kolu, ana gövde ve ayaklardan oluşan siren ile Bigadiç'in oruç tutmaya ve oruçlarını açmaya bu Ramazan Ayı'nda da devam edildiğini söyleyen Eşref Sarıkurt, "22 yıldır Bigadiç Belediyesi'nde çalışıyorum. Vatandaşlarımız bu tarihi sirenle oruçlarını açıyorlar" diye konuşarak, tüm Bigadiçlilerin Ramazan'ını kutladı.

"Türkiye'nin başka yerinde yok"

Bigadiç ilçesi sakinlerinden Volkan Çakır, "Bigadiç'te orucumuzu siren sesiyle açıp, kapatıyoruz. Bu uygulama Türkiye'nin hiç bir yerinde yok. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı