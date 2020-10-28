Evli kadına attığı çıplak mesajları ifşa olan Cem Özer, eşiyle el ele görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evli kadına attığı çıplak mesajları ifşa olan Cem Özer, eşiyle el ele görüntülendi

28.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:16
Evli kadına attığı çıplak mesajları ifşa olan Cem Özer, eşiyle el ele görüntülendi

Kendisi gibi evli bir kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olan oyuncu Cem Özer, eşiyle arasındaki krizi çözdü. Çift, önceki gün el ele alışveriş merkezinde görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı ifşa olayı ile bir anda gündeme bomba gibi düşen Cem Özer, yaşanan olay sonrasında ilk kez eşi Pınar Dura ve oğlu Osman Nejat ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

AİLECE MUTLULUK POZU VERDİLER

Yaşadıkları o zor günleri geride bırakan çift, el ele mağazaları dolaştı. İkiliye Cem Özer'in, Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat da eşlik etti. Ailesiyle birlikte alışveriş yapan Cem Özer, soruları yanıtsız bırakırken, neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Işın Karaca Eser Yenenler
Spor Podolski Okan Buruk Serdar Aziz İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evli kadına attığı çıplak mesajları ifşa olan Cem Özer, eşiyle el ele görüntülendi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 12:27:05. #1.14#
title