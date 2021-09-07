İfa etmek ne demek? İfa etmek anlamı ne?
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İfa etmek ne demek? İfa etmek anlamı ne?

İfa etmek ne demek? İfa etmek anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İfa etmek, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İfa etmek ne demek? İfa etmek anlamı ne? İşte, İfa etmek kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İfa etmek kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İfa etmek anlamı ne? İfa etmek ne demek? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İFA ETMEK NE DEMEK?

İfa etmek: Bir işi yerine getirmek, herhangi bir işi yapmak anlamlarına gelir.

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