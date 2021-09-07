İfa etmek ne demek? İfa etmek anlamı ne?

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İFA ETMEK NE DEMEK?

İfa etmek: Bir işi yerine getirmek, herhangi bir işi yapmak anlamlarına gelir.