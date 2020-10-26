İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada
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İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada

26.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:16

İstanbul'da belediye otobüsünde yandaki kadın yolculardan birine bakıp mastürbasyon yapan sapık, cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.

Bir otobüs firmasının muavininin 17 yaşındaki genç kıza baka baka mastürbasyon yapmasının yankıları sürerken benzer bir durumda İstanbul'da belediye otobüsünde yaşandı.

TACİZE UĞRAYAN KADIN O ANLARI KAYDETTİ

İstinye Dereiçi-Kabataş seferini yapan İETT otobüsünde dün öğle saatlerinde kaydedilen görüntülerde otobüste seyahat eden bir yolcu, yan koltuğunda oturan bir kadını izleyerek cinsel tacizde bulundu. Cinsel saldırı anı, tacize uğrayan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.

ÇEVRESİNDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Paylaşılan görüntülerde, kadın yolcunun kendisini kayda aldığını fark etmeyen sapık adamın, çevresinde birçok kişi bulunmasına rağmen cinsel tacizini sürdürdüğü görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok vatandaş, #TacizeDurDe etiketiyle yaşanan çirkin olaya tepki gösterdi.

İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada

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Haber Yorumları (7)
ADİL: Kadın hiçbişi olmamış gibi duruyor şoföre söyle karakola çeksin ne duruyorsun.
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FINDIĞINA RAĞBET OLMAYAN FOTO ÇEKİYOR: KIIZLAR İYİCE ÇİLEDEN ÇIKTI. AZ ÖNCE KIZIN BİRİ DSOLMUŞTA HERKESİ TEK TEK ÇEKİYODU
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A: Dış güçlerin işi
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