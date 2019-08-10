İETT Genel Müdürü Bağış: Yapılan ahlaksız paylaşımlar tarafıma ait değildir

10.08.2019 16:23

CHP'nin Sayıştay raporlarına dayanarak "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış kamuoyunun tepkisini çeken, kendi adıyla açılan sosyal medya hesabının şahsına ait olmadığını söyledi.

BAĞIŞ: PAYLAŞIMLAR TARAFIMA AİT DEĞİLDİR

İETT genel müdürlüğü görevine devam eden Ahmet Bağış, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar için "tarafıma ait değildir" dedi.

Bağış sosyal medya hesabından, "Şahsıma ait olmayan bir sosyal medya hesabından yapılan ahlaksız paylaşımların tarafıma ait olmadığını ve şahsıma ait tek sosyal medya hesabının @DrAhmetBagis olduğunu kamuoyununun dikkatine sunarım" paylaşımını yaptı.