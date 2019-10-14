İETT farkındalık yaratma adına koltuklarını güncelliyor

14.10.2019 09:43

Otobüslerin iç kabin pencere altlarındaki uyarı levhaları yerine, üzerinde yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadını temsil eden figürlerin yer aldığı kılıflarla koltuklar kaplanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) en köklü kuruluşlarından İETT, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pozitif ayrımcılık yapmak için kolları sıvadı. Her gün yaklaşık 2 milyon yolcuyu 3 bin 70 otobüsle, bir yerden başka bir yere taşıyan İETT, yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadınların rahat bir yolculuk yapabilmeleri için yeni bir düzenlemeye gidiyor.

-KOLTUK SAYISI DA ARTTIRILACAK-

Şimdilik az sayıdaki otobüste test edilen yeni uygulama ile farkındalık yaratmak, yolcu memnuniyetini arttırmak hedefleniyor. Otobüslerin iç kabinlerinde, pencere altlarında yer alan uyarı levhalarının yerine, üzerinde yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadını temsil eden figürlerin bulunduğu kılıflarla koltuklar kaplanacak. İETT ayrıca, özel yolcular için ayrılan 4 koltuk sayısını, yeni alacağı otobüslerde 6'ya çıkarmak için çalışma yapıyor.

KOLUKISA: "UYARI LEVHALARI FARKINDALIK YARATMIYORDU"

İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa da, özel koltukların kenarlarında yer alan uyarı levhalarının vatandaşlar tarafından yeterince fark edilmediğine dikkat çekerek, "Bu özel yolcu koltuklarımız bazen diğer yolcularımız tarafından da kullanılıyor. Bu da, o koltuklarda asıl oturması gereken yolcularımızın seyahatlerinde zorluk anlamına geliyor" dedi.

-OCAKTAN SONRA TÜM OTOBÜSLERDE-

"Yolcularımızdan bu farkındalığa katkıda bulunmalarını özel olarak istiyoruz" diyen Kolukısa sözlerini şöyle tamamladı:

"Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Ocak ayından sonra, tüm otobüslerimizde özel desenli koltuklarımızla yolcularımıza hizmet vereceğiz. Amacımız; bu koltukların engelli, yaşlı, çocuklu ve hamile yolcularımıza ait olduğu farkındalığını biraz daha arttırmak."

Kaynak: Bültenler