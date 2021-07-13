İdris Nebi Taşkan'ın annesini sevgilisi zannettiler
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İdris Nebi Taşkan'ın annesini sevgilisi zannettiler

İdris Nebi Taşkan'ın annesini sevgilisi zannettiler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Baht Oyunu dizisinde canlandırdığı Rüzgar karakteriyle adından söz ettiren oyuncu İdris Nebi Taşkan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, İdris Nebi Taşkan'ın annesini sevgilisi zannetti. İşte detaylar...

Oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Aslı Sümen gibi genç yıldızların yer aldığı Baht Oyunu dizisi kısa sürede çok sevildi.

Dizide Rüzgar karakterine hayat veren İdris Nebi Taşkan'ın annesiyle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

İdris Nebi Taşkan'ın annesini görenler ilk başta sevgilisi sandı. Ancak işin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı.

İdris Nebi Taşkan'ın annesi Serpil Özsavaner, babasının dedesinden kalma bir otele sahip.

"ANNEM HAKSIZLIĞA UĞRADI"

İdris Nebi Taşkan ailesiyle ilgili yıllar önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Sorunlu bir aileydi. Annem ve babam 11 yaşındayken boşandılar. Annem çok haksızlığa uğradı. Babamla küçüklüğümden beri fazla görüşmüyorum. Annem tek başına bize bakmak zorunda kaldı."

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

18 Ağustos 1997'de İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğan İdris Nebi Taşkan, 2014'te Muhteşem Yüzyıl dizisi ile birlikte kariyerine başladı. Ardından 2015-2016 yıllarında Poyraz Karayel dizisinde oynayan İdris Nebi Taşkan, 2016'da Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterine hayat verdi.

2017-2018 yılları arasında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakter ekrana çıkan İdris Nebi Taşkan, 2019'da ise Özgür Dünya filminde yer aldı. 2019-2020 yıllarında Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan, Kanal D'nin Baht Oyunu dizisinde ise Rüzgar karakterini canlandırıyor.

İdris Nebi Taşkan'ın annesini sevgilisi zannettiler
İdris Nebi Taşkan'ın annesini sevgilisi zannettiler
İdris Nebi Taşkan'ın annesini sevgilisi zannettiler

Kaynak: Snob Magazin

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