İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor

10.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 23:03

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu ve şarkıcı İdo Tatlıses, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Uçankuş TV'nin haberine göre 3 yıldır birliktelik yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evlenmeye karar verdikleri öğrenildi.

DAHA ÖNCE EVLİLİK SORULARINI "GENCİZ" DİYE GEÇİŞTİRMİŞTİ

Kısa bir süre sonra nikah masasına oturması beklenen çiftin kız isteme hazırlıklarına başladığı kaydedilirken, nikah kararında ailelerin etkili olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz eylül ayında kameralara yansıyan Yasemin Şefkatli, kendisine sorulan evlilik sorularına 'İkimiz de daha çok genciz. Şu an her şey güzel gidiyor' cevabını vermişti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
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