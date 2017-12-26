İdo Tatlıses, Oyunculuğa İlk Adımını Atıyor! Gençlik Dizisinde Oynayacak
Babasının izinden giden İdo Tatlıses, müzikten sonra oyunculuğa da el attı. Yapım şirketiyle el sıkışan İdo, yaz aylarında ekrana gelecek gençlik dizisinde boy gösterecek.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna çiftinin oğulları İdo, renkli kişiliğiyle dikkat çekiyor. Babasının izinden gidip müziğe adım atan 25 yaşındaki İdo, diyet ve sporla 2 ayda 15 kilo vermişti.
YAPIM ŞİRKETİYLE EL SIKIŞTI
Son paylaştığı gözlüklü fotoğrafta daha da zayıflayarak bir deri bir kemik kaldığı görülen İdo, sürpriz bir karar verdi ve dizi anlaşması yaptı. Bugüne kadar çok sayıda oyunculuk teklifi alan ancak kabul etmeyen İdo, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Hadi Be Oğlum' filmine imza atan Fırat Parlak ve Koray Şahin'in yapım şirketiyle el sıkıştı.
GENÇLİK DİZİSİNDE OYNAYACAK
Yaz aylarında ekrana gelecek bir gençlik dizisinde oynayacağı öğrenilen İdo Tatlıses, böylece tıpkı babası gibi müzikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyecek.
-
Parayi basti oyuncu oltu parayla hersey olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
-
çok itici bir tipCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
lakin babası gibi ses yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BU KEZBAN . İBO İMPARATORCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BABASIYLA OTURUR İZLERCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
hangi kanalda söyleyinde bi daha o kanalı hic acmimCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Bukadarda insafsizlik olmaz gelin bi Batman insanlarin haline bakin issislikten millet kafayi yiyiyor bunlarda burda kahkaya atiyor Bu insanlikmi???Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Çok tuhaf kim izleyecek o diziyiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
gençlik dizisi mi? te allamm ya herif bu bildiğimiz ... değiştirin benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Tam bi erkek kezbanCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Bi sen eksiktin gel abicim bu kadar tiyatro sinema okuyanlar dururken ya mankenler dizi yıldızı olur ya güzellik yarışması sonuncuları millet yine aç hep aç doldurun ceplerinizi asgari ücret kimin umurunda yazık beeCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
heh bir bu eksiktiiii...büyük kazanımmmm ...şad oldukkkkCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
buda hiçbir yere tutunamadı gittiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
kimin torpiliyleCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır