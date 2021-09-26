İdo Tatlıses'in sünnetliği babadan damatlık oğuldan - Haberler Magazin
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İdo Tatlıses'in sünnetliği babadan damatlık oğuldan

Hürriyet - Haberler | Magazin
İdo Tatlıses'in sünnetliği babadan damatlık oğuldan

7 Ekim'de evlenecek olan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, düğün hazırlıklarına hız verdi.

7 Ekim'de evlenecek olan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, düğün hazırlıklarına hız verdi. Raffles Hotel'de nikah defterine imza atacak olan genç çift, düğünle ilgili her detaya büyük özen gösteriyor. İdo Tatlıses'in o geceyle ilgili en çok önem verdiği konulardan biri de damatlığı.

KUMAŞLAR İTALYA'DAN

Yıllar önce sünnet düğününde Faruk Saraç tasarımı bir takım giyen İdo Tatlıses, damatlığında da tercihini aynı markadan yana kullandı. Ancak bu kez smokinini Faruk Saraç değil, ünlü modacının oğlu Orhun Saraç tasarladı. Tamamen el işçiliğiyle, modern çizgilerde hazırlanan smokinde, İtalya'dan getirtilen özel kumaşlar kullanıldı ve saten detaylara yer verildi.

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