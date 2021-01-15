İDO seferleri iptal mi? Son dakika İdo çalışıyor mu? BUDO seferleri iptal mi?
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İDO seferleri iptal mi? Son dakika İdo çalışıyor mu? BUDO seferleri iptal mi?

15.01.2021 08:50 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:54
İDO seferleri iptal mi? Son dakika İdo çalışıyor mu? BUDO seferleri iptal mi?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Bunun üzerine vatandaşlar İDO seferleri iptal mi? Son dakika İdo çalışıyor mu? BUDO seferleri iptal mi? sorularının cevaplarını arıyor.

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü. Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.

SON DAKİKA İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İdo seferlerinde bazı iptaller var. Tabloda bunları görebilirsiniz. Son dakika gelişmeleri için buraya tıklayınız.

SeferKalkış-Varış SaatiSefer TarihiSefer DurumuGemi Tipi
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		07:00
07:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı Vapur
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		07:00
07:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı Vapur
Yalova-Yenikapı Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		07:15
08:30
15/01/2021NormalHızlı Arabalı Vapur
Yenikapı-Bursa Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		07:30
09:05
15/01/2021NormalFeribot
Bursa-Yenikapı Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		07:30
09:05
15/01/2021NormalFeribot
Kabataş-Bursa Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		07:45
09:45
15/01/2021NormalDeniz Otobüsü
Yenikapı-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		07:45
09:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı Vapur
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		08:00
08:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı Vapur
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		08:00
08:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı Vapur
Bursa-Kadıköy Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		08:30
09:05
15/01/2021Sefer İptaliDeniz Otobüsü
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		09:00
09:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		09:00
09:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Yenikapı Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		09:45
11:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yenikapı-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		09:45
11:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		10:00
10:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		10:00
10:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Bursa-Kabataş Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		10:30
12:40
15/01/2021NormalDeniz OtobüsüBilet Al
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		11:00
11:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		11:00
11:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Kadıköy-Bursa Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		11:35
13:40
15/01/2021NormalDeniz OtobüsüBilet Al
Yenikapı-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		11:45
13:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Yenikapı Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		11:45
13:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Bostancı-Bandırma Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		12:00
15:00
15/01/2021NormalDeniz OtobüsüBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		12:00
12:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		12:00
12:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Yenikapı Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		13:45
15:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yenikapı-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		13:45
15:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		14:00
14:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		14:00
14:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Kadıköy-Bursa Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		14:50
17:25
15/01/2021NormalDeniz OtobüsüBilet Al
Bursa-Kabataş Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		15:00
17:10
15/01/2021NormalDeniz OtobüsüBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		15:00
15:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		15:00
15:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Bandırma-Bostancı Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		15:30
18:25
15/01/2021NormalDeniz OtobüsüBilet Al
Yenikapı-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		15:45
17:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Yenikapı Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		15:45
17:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		16:00
16:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		16:00
16:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		17:00
17:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		17:00
17:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Yenikapı Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		17:45
19:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yenikapı-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		17:45
19:00
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		18:00
18:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		18:00
18:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Bursa-Yenikapı Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		18:00
19:35
15/01/2021NormalFeribotBilet Al
Yenikapı-Bursa Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		18:00
19:35
15/01/2021NormalFeribotBilet Al
Yalova-Pendik Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		19:00
19:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
Pendik-Yalova Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış:		19:00
19:45
15/01/2021NormalHızlı Arabalı VapurBilet Al
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