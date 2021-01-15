İDO seferleri iptal mi? Son dakika İdo çalışıyor mu? BUDO seferleri iptal mi?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Bunun üzerine vatandaşlar İDO seferleri iptal mi? Son dakika İdo çalışıyor mu? BUDO seferleri iptal mi? sorularının cevaplarını arıyor.

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü. Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.

SON DAKİKA İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İdo seferlerinde bazı iptaller var. Tabloda bunları görebilirsiniz. Son dakika gelişmeleri için buraya tıklayınız.